Molo Street Parade, svelati i primi due dj: c'è anche David Morales, grammy award nel 1998

Eventi

Rimini

| 17:33 - 20 Giugno 2019

David Morales.

Sabato 29 giugno torna a Rimini la Molo Street parade, l'evento che trasforma pescherecci in consolle e che negli anni ha riscosso un grande successo di pubblico. Sono già stati svelati i primi due deejay protagonisti dell'ottava edizione: David Morales e Hector Romero. Morales, di New York, è uno dei più famosi dj mondiali, conosciutissimo soprattutto per i suoi remixes di canzoni pop: nel 1998 ha vinto il Grammy Award come miglior remixer. Romero, a sua volta originario di New York, farà scatenare il pubblico con i suoi mixaggi di house legata a latin dance e hip hop. Per la prima volta la Molo Street Parade sarà a pagamento, con un biglietto di 10 euro. In occasione della Molo Street Parade, dalle 10 di mattina, tornerà anche l'Holi Dance Festival, con musica, laser show e momenti di animazione.