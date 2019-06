Calcio C, l'attaccante Giacomo Cecconi ritorna al Rimini: l'Arzachena non ha esercitato il diritto di riscatto

Sport

Rimini

16:06 - 20 Giugno 2019

L'attaccante dell'Arzachena Giacomo Cecconi.



L'attaccante Cecconi ritorna al Rimini. L'Arzachena, tra l'altro alle prese con i problemi di iscrizione, non ha esercitato nel termine previsto il diritto di riscatto (20mila euro il prezzo fissato) per cui il giocatore ceduto in prestito al club isolano (sei gol in 16 presenze, 7 con quello segnato in maglia biancorossa) ritorna al Rimini Calcio. Sarà il mercato a decidere le sue sorti anche se pare che sia interesse del club trattenerlo (è sotto contratto). Il club sta stringendo per Alimi.

Il ds Sandro Cangini è all'opera su più fronti. Il tema delle cessioni è il più vivo. Il Forlì, che ha già preso Bonandi, Stikas e Biasiol, ha manifestato un concreto interesse per Cicarevic e l'affare potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Il Mezzolara e la neopromossa Tolentino (serie D) hanno fatto delle avances per il difensore Brighi. Sempre in serie D la Clodiense si è mossa per il centrale difensivo Maggioli nell'ultima stagione alla Sammaurese: il club romagnolo, che sarà allenato probabilmente da Stefano Protti vorrebbe confermare sia lui sia il centrocampista Lombardi.

Tra i giocatori in scadenza di contratto, per Montanari si sono fatte avanti Renate e la matricola Arzignano in serie C mentre in D oltre al Forlì interesse per Forlì, Monterosi e Matelica.

Mercoledì abbiamo dato notizia dell'approdo dei giovani della Berretti Stella e Sparaventi alla Fya Riccione (Eccellenza) e presto potrebbe aggiungersi Albini di ritorno dalla Savignanese. Il portiere De Angelis è richiesto dall'Alfonsine.

