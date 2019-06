San Giovanni, la magica parata dei figuranti ha dato il via alla Notte delle Streghe

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:26 - 20 Giugno 2019

Il vicesindaco Michela Bertuccioli (al centro) tra i figuranti in costume per la Notte delle Streghe.

Ha preso il via mercoledì 19 giugno l'edizione 2019 della Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, evento che animerà la cittadina riminese fino a domenica 23 giugno e che si concluderà con l'atteso rogo della strega. I marignanesi hanno aderito con passione all'iniziativa #staccidentro: un centinaio di cittadini infatti ha vestito i panni di streghe e stregoni, partecipando alla magica notte come figuranti. "La magia è accaduta da subito, già dalla parata delle ore 20, non potevamo avere un inizio migliore", spiega il vicesindaco Michela Bertuccioli. L'edizione 2019 è dedicato al tema dell'acqua e alla luce.