Pennabilli: ruba gasolio in una azienda agricola, trovato con taniche e arnesi da scasso

Pennabilli

| 15:24 - 20 Giugno 2019

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, al comando del Capitano Silvia Guerrini, danno l’ennesima risposta nell'ambito della lotta ai furti, arrestando un ladro in flagranza. “Tengo a sottolineare l’importanza della tempestiva chiamata al 112., la collaborazione dei cittadini è infatti direttamente proporzionale alla percentuale di riuscita dell’intervento, infatti, negli ultimi episodi accaduti in vallata, tutte le volte in cui la fiducia nell’Arma ha fatto sì che il cittadino ci credesse, chiamandoci subito, si è sempre riusciti a bloccare i responsabili in flagranza - spiega il Capitano Guerrini - solo per fare qualche esempio: proprio a Pennabilli, quest’inverno, sono state intercettate in strada e bloccate tre ladre individuate, dentro la sua casa, da una donna che ha fornito dettagli utilissimi. A Villa Verucchio, ultimamente, due ladri sono stati bloccati all’isola ecologica, per arrivare a questa notte in cui il titolare di un’azienda agricola della zona di Pennabilli, individua il ladro, lo segue dando fondamentali indicazioni telefoniche ai Carabinieri che convergono e lo arrestano in flagranza".



In manette, nella notte tra mercoledì e giovedì, un 40enne italiano, residente nel pesarese, sorpreso a rubare gasolio da un'azienda agricola. Sul posto le pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novafeltria e delle Stazioni Carabinieri di Pennabilli e Macerata Feltria, giunte da direzioni diverse, che hanno bloccato le vie di fuga al 40enne: una volta individuato e ammanettato, l'uomo ha indicato il mezzo con cui era arrivato sul posto, abbandonato lungo la strada. All'interno sono stati rinvenuti attrezzi da scasso e taniche, tutto sottoposto a sequestro, in accordo con l’Autorità Giudiziaria riminese che, a seguito dell’arresto eseguito in primis dal Comandante della Stazione Carabinieri di Pennabilli, Maresciallo Antonio Castaldo, ha disposto la direttissima per la mattinata odierna per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate. L’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena - visto che era incensurato - al pagamento di una multa pari ad Euro 500, oltre ad Euro 200 da versare alla parte offesa a titolo di risarcimento.