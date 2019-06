Il dj e producer riminese Alessandro Neri firma un importante contratto discografico

Attualità

Novafeltria

| 05:39 - 23 Giugno 2019

Un giovane talento riminese della consolle ha firmato un importante contratto con la Ultra Music, prestigiosa etichetta discografica di dj e producer conosciuti in tutto il mondo come Steve Aoki, Lost Frequencies, Kygo e Benny Benassi. Alessandro Neri, originario di Novafeltria, Alexenn il suo nome d'arte, pubblicherà a fine agosto il primo singolo con la Ultra Music. "Il contratto prevede l'uscita di tre singoli e due album, sono davvero felice perché si tratta di un traguardo importante, soprattutto per la lunghezza del contratto", spiega Alessandro. Nell'aprile del 2017 lanciò il suo primo singolo con la Digital Empire, casa discografica sudamericana: "Come in Time", dando vita al progetto Alexenn. In seguito ha continuato a incidere singoli con la 2-Dutch Record, fino all'approdo alla Ultra Music. Merito anche del lavoro di Black Hand Music Network e Spaceship Management, che seguono il giovane dj. "Siamo riusciti a trovare un contatto per presentare il progetto, hanno fatto valutazioni molto approfondite e alla fine mi hanno scelto. E' una grande soddisfazione perché son tempi molto duri per gli emergenti, discograficamente parlando, è difficile che diano fiducia a un giovane", evidenzia Alessandro, pronto a lanciare anche il videoclip del primo singolo, mentre il terzo singolo avrà il featuring di un cantante famoso. Settimane di lavoro febbrile per Alessandro, a dimostrazione che la gavetta nei locali, l'impegno e la passione possano davvero permettere di coronare i propri sogni.