Stop alle buche, da Anas i soldi per sistemare tre strade statali nel riminese

Attualità

Rimini

| 14:22 - 20 Giugno 2019

Asfaltatura strada (foto di repertorio).

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale la gare di appalto per un valore complessivo in tutta

l’Emilia-Romagna di 20 milioni di euro suddivisi in quattro comparti. Ecco gli interventi per la Romagna e la provincia di Ferrara. Venti milioni di euro per la manutenzione delle strade della nostra regione. È quanto ha previsto l’Anas attraverso l’individuazione di nuove gare di appalto che in questi giorni sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Gli investimenti rientrano nella nuova tranche del piano "Basta Buche" composto da 76 bandi per 380 milioni di euro complessivi sull’intero territorio nazionale. Il piano, arrivato alla sesta tranche, ha consentito finora il risanamento della pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali in Italia, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro.



Nel dettaglio sono 4 i bandi di gara che riguardano l’Emilia- Romagna e sono relativi ai corrispettivi centri manutentori, del valore di 5 milioni di euro per ciascuna Area

Compartimentale – spiegano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Andrea Bertani e Raffaella Sensoli, oltre al senatore Marco Croatti e al deputato Carlo De Girolamo – Grazie a questi fondi si potrà dare il via ad interventi che prevedono l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale in molte realtà della nostra regione, dando così attuazione a ciò che fino ad oggi è mancata, ovvero la manutenzione delle strade”.



L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro, di durata quadriennale, che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.



I lavori in Provincia di Rimini



SS9 via Emilia, fino al confine con la provincia di Forlì-Cesena

SS72 Statale di San Marino

SS16 Adriatica, dal confine con Forlì-Cesena (San Mauro) al confine con le Marche