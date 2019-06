Elia Pazzini, il giovane cantante riminese lancia il suo primo singolo: 'Your Fate'

Attualità

Rimini

| 13:03 - 20 Giugno 2019

Elia Pazzini.

Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno 'Your fate', nuovo singolo dell'artista riminese Elia Pazzini, in arte Elia. 28 anni, il suo percorso comincia nel 2014, dopo la laurea in Economia e management, e dopo le prime esperienze di produzione inizia a suonare canto, seguendo il metodo di fisiologia vocale dell'Istituto di Lichtenberger (Germania). Lo stile musicale è ibrido e mescola vari generi, come pop, rock, dance, latino e R'n'b, ma ogni suo lavoro - dall'album di debutto 'White owl' al singolo 'Thrilling peace', il cui lancio è avvenuto negli Stati Uniti - è diverso dal precedente. 'Your fate' - che racconta di una relazione travagliata e forse compromessa, ma che vista la profondità dei sentimenti in gioco lascia ancora spazio alla speranza - presenta melodie fluide ed efficaci, firma tipica dell'autore, che ha aggiunto alla composizione un pizzico di r'n'b e di soul. L'arrangiamento è guidato da una dominante elettronica in perfetta integrazione con i principali strumenti acustici.