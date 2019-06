Calcio 3a Cat: Riviera United si presenta. 'Vorremmo giocare al Romeo Neri'

Sport

Rimini

20 Giugno 2019

Presentazione del Riviera United.

Mercoledì 19 Giugno, presso il Bar Padul, si è svolta la presentazione ufficiale del Riviera United. La nuova società prenderà parte al prossimo campionato di 3' Categoria e come già annunciato nei giorni scorsi avrà Michele Andruccioli come allenatore della squadra. Sono intervenuti durante la serata tutti i membri della società, in ordine il Presidente Luca Scattolari, il Vice Presidente Lorenzo Camosetti, il tesoriere Marco Succi, il Segretario Davide Montebelli, il consigliere Cristian Saponi e il Mister Michele Andruccioli . In chiusura di serata il Presidente Luca Scattolari ha fatto alcune precisazioni: "Al 90% la nostra casa sarà il campo di Spadarolo ma voglio anticipare ai nostri tifosi che abbiamo comunque fatto regolare domanda per poter giocare allo stadio Romeo Neri !"