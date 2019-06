Pesca una razza da 14 kg vicino alla riva: 'raro trovarne una di quelle dimensioni'

Attualità

Misano Adriatico

| 12:29 - 20 Giugno 2019

Massimo con la razza da 14 kg.

Bottino di pesca clamoroso per un gruppo di amici appassionati pescatori. Mercoledì sera verso le 22.30 a Portoverde a finire nella rete una razza di notevoli dimensioni, pescata da Massimo. Il peso ha lasciato a bocca aperta gli amici: 14 kg. "Non era mai successo di pescare quacosa di così grosso." raccontano "In genere torniamo a casa con meno pescato e di dimensioni ridotte. Quella di mercoledì è stata una pesca importante. E' raro trovare razze di quelle dimensioni vicino alla riva e la cosa ha richiamato decine e decine di curiosi".