Scuola di smartphone per gli over 60 del Comune di Riccione

Attualità

Riccione

| 12:08 - 20 Giugno 2019

Corsi per l'utilizzo di smartphone.

Per gli over 60 il Comune introduce quest’anno i corsi di smartphone. Salvare i numeri in rubrica, messaggiare con whatsapp o prendere confidenza con i collegamenti Wi-fi diventerà più facile per gli anziani oggi sempre più tecnologici. Previste 10 lezioni, da ottobre a dicembre, con frequenza una volta a settimana presso la Biblioteca Comunale, dotata di Wi-fi libero e accessibile a tutti.

Ai corsi base di computer, che partiranno sempre il prossimo ottobre “ abbiamo scelto di affiancare un nuovo corso incentrato sull’uso degli smartphone - commenta il vicesindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli - in risposta ai nuovi tempi ed esigenze che vedono i nostri nonni sempre più impegnati e attivi sotto vari punti di vista, a partire dalla comunicazione telefonica o via social. Dei professionisti saranno a disposizione per rispondere alle piccole necessità che gli anziani hanno richiesto durante altri corsi proposti dall’amministrazione, come il cambio di una suoneria o la richiesta di parlare via telefono con i nipoti. Sono tante le opportunità che la rete offre anche, e non di meno, a chi ha i capelli grigi”.

Oltre ai corsi di computer e smartphone, in ottobre riprenderanno i corsi di inglese tenuti dal Centro Provinciale Istruzione Adulti e i corsi di Memory Training seguiti da psicologi dall’Associazione Alzheimer Rimini Onlus. Il Memory Training rivolto a persone anziane e diversamente abili, consiste nella formazione di piccoli gruppi in cui i partecipanti vengono stimolati alla socializzazione, alla attività mnemonica e alla creatività. Dopo le esperienze positive svoltesi a fine 2018 e nel mese di febbraio 2019, l’esperienza viene replicat quest’anno alla Residenza F.Pullè.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Terza e Quarta Età del Comune di Riccione

Tel. 0541/428901