Calcio e fair play, presidente della Provincia incontra giovani Under 14 e 16

| 10:42 - 20 Giugno 2019

Foto di gruppo.

Si è svolto mercoledì un interessante incontro in Provincia voluto dal Presidente Riziero Santi con la Delegazione Provinciale Figc di Rimini e i ragazzi partecipanti al Torneo delle Province dell'Emilia Romagna conclusosi nel mese di Maggio presso i Lidi ferraresi. Erano presenti i giovani calciatori Under 14 e Under 16 accompagnati dai rispettivi allenatori, Roberto Acanfora, Andrea Evangelisti e dai componenti la Delegazione Figc di Rimini nella persona del Presidente Domenico Magrini e tutto lo Staff della Rappresentativa.



Il Presidente Magrini ha messo in luce l'ottimo piazzamento delle due squadre, ma sopratutto il perfetto comportamento dei giovani calciatori, sia sotto l'aspetto tecnico e sportivo che per il comportamento durante tutto il torneo nel pieno rispetto del fair play verso gli avversari e le altre società. Non ultimo il risultato finale dell'under 16 battuta solo ai rigori dopo un interessante incontro.



Il Presidente della Provincia Riziero Santi ha presentato ai giocatori e genitori presenti, il ruolo importante che riveste la Provincia quale istituzione e ha intrattenuto i presenti sul ruolo che gli stessi avranno e dovranno avere nel proseguo del loro futuro e non solo calcistico. Ha fatto seguito poi lo scambio di doni tra i due Presidenti e i due allenatori.