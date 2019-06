Dopo il duetto con Marco Mengoni, Tom Walker a Rimini per Percuotere la Mente

Eventi

Tom Walker.

Dopo l’emozionante debutto all’insegna del jazz di Fabrizio Bosso al Teatro Galli, Percuotere la mente torna nella sua abituale cornice, la Corte degli Agostiniani, per accogliere una delle star emergenti della musica internazionale. Lunedì 24 giugno (ore 21.15) fa tappa a Rimini Tom Walker, il cantautore britannico che dopo l’enorme successo di “Leave A Light On” (doppio disco di platino con oltre 300 milioni di stream e visualizzazioni a livello globale) e la hit in duetto con Marco Mengoni “Hola – I say”, è da mesi in cima all’airplay radiofonico grazie all’ultimo singolo Just you and I. Solo due le date in Italia quest’estate per l’artista, che sul palco sarà accompagnato da Ali Thynne alle percussioni, Sam Odiwe al basso e Peter Lee tastiere.

Da molti definito il ‘nuovo Ed Sheeran’, Tom Walker nasce a Glasgow il 17 dicembre 1991 e cresce a Manchester. Da ragazzino si avvicina al mondo della musica dopo aver visto in televisione Angus Young degli AC/DC suonare la chitarra. Dopo aver frequentato il Music College decide di continuare gli studi musicali frequentando un corso di laurea in songwriting all’Università di Londra. “In realtà ho fatto domanda per una laurea in chitarra, ma il corso era pieno. Avevo inviato loro alcune delle mie canzoni e mi hanno suggerito il corso di songwriting”, dice. “È stato fantastico”.

Il primo approccio con questo nuovo mondo è stato complesso, ma nel 2016 il giovane cantautore ha trovato la chiave per poter riuscire a esprimersi e pubblica Fly Away With Me, il suo primo singolo di successo. Di lì a poco, nel maggio del 2017, ha rilasciato il primo EP, Blessings. Affermatosi grazie a brani come Angels, Just You and I e soprattutto Leave a Light On, Tom Walker pubblica nel marzo scorso il suo primo vero album, What a Time to Be Alive. Con un inconfondibile stile malinconico e una voce graffata e potente, il suo indie folk sta conquistando schiere di fedeli fan, grazie anche a collaborazioni prestigiose. Mentre “Leave A Light On” ha fatto conoscere Tom Walker come rivelazione globale, il suo album consolida la sua reputazione come uno degli artisti più promettenti in circolazione.

Ingresso 22 euro. Biglietti in vendita su Ticketmaster e Ticketone e la sera dello spettacolo alla Corte degli Agostiniani (via Cairoli, 42) dalle ore 19.30.

News - Cambio di sede per il concerto di BartolomeyBittmann, in programma mercoledì 17 luglio: non alla Corte degli Agostiniani, ma al Teatro Galli (piazza Cavour 22), sempre alla stessa ora (21.15).