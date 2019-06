Motoraduno Malatestian Routes, motori e buona cucina a Mondaino

Eventi

Mondaino

| 09:48 - 20 Giugno 2019

Motoraduno edizione 2018.

Dopo il successo della scorsa edizione torna a Mondaino il “Motoraduno Malatestian Routes” domenica 23 giugno. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata in amicizia condividendo la passione per i motori, il sole e la buona cucina, alla scoperta dei suggestivi percorsi nella terra di confine fra Romagna e Marche, Malatesta e Montefeltro.

Il ritrovo sarà in Piazza Maggiore alle ore 9.00 per effettuare l’iscrizione che prevede un costo di € 18,00 dove sono inclusi T-shirt, gadget, pranzo, acqua/bibita. Alle 10.45 si parte alla riscoperta dei percorsi malatestiani. Il rientro è previsto in Piazza Maggiore sede anche del pranzo dalle 12.30. Il momento del convivio "da magnè e da beva" sarà accompagnato dal concerto dei JO4M.

Info

348 0455093 / info@mondainoeventi.it