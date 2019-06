Basket, il santarcangiolese Tassinari coach di Scandiano in C Gold. Nicholas Crow firma per Scafati

Sport

Nicholas Crow, l'esterno su cui aveva messo gli occhi RBR per rafforzare la sua rosa in vista del campionato di serei B in cui vuole essere protagonista, ha trivato l'accordo con Scafati. Per lui si tratta di un ritorno avendo già giocato con i campani nelle stagioni 2015-2016 e 2017-2018. Lo scorso anno era a Imola (10,30 punti di media).

SERIE C GOLD Il tecnico santarcangiolese Davide Tassinari, allenatore per un biennio della Virtus Imola, club che era nel girone di RBR - entrambe le stagioni è stato eliminato in semifinale playoff - sarà il capoallenatore della prima squadra per la stagione 2019/20 della Bmr Scandiano. La formazione reggiana è caduta nettamente in gara 4 a Crema per 3-1 nella serie playout, dicendo addio alla serie B. Tassinari, classe 1983, molto abile nel lavorare coi giovani, in precedenza ha lavorato diversi anni a Santarcangelo, con una parentesi in C Silver a Matelica.