Sarà estradato l'uomo evaso dal carcere del Titano, ma prima dovrà scontare le pene inflitte a Rimini

| 19:38 - 19 Giugno 2019

Confine di stato Italia San Marino.

Sarà estradato sul Titano, dall'Italia, il cittadino bosniaco evaso dal carcere di San Marino lo scorso 19 agosto. E' quanto si legge in una nota della Segreteria degli Affari Esteri sammarinese secondo cui prima di ritornare nella piccola Repubblica dovrà scontare le pene già inflitte a Rimini. L'uomo, il 32 enne Albano Ahmetovic era fuggito dal carcere di San Marino insieme ad un cinquantenne calabrese, dopo aver aggredito e malmenato le guardie di sicurezza. Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia italiano ha inviato, attraverso l'Interpol, il decreto emesso il 6 giugno scorso con il quale è stata concessa l'estradizione richiesta dal Governo sammarinese in relazione al mandato di arresto emesso nel 2015 per i reati di furto aggravato commessi in Repubblica e del mandato di arresto emesso nel 2018 per i reati di evasione aggravata, danneggiamento e lesioni commessi durante la detenzione. L'uomo, dopo la fuga, si era rifugiato in provincia di Rovigo, nell'abitazione della sua convivente. Bloccato dai Carabinieri era stato nuovamente arrestato il 27 settembre. La consegna alle autorità sammarinesi è temporaneamente sospesa, in attesa dell'espiazione da parte del ricercato delle pene inflitte allo stesso dalla Procura di Rimini. La Segretaria di Stato Affari Esteri e Giustizia, conclude la nota, "ringrazia tutte le forze dell'ordine, le autorità e gli enti coinvolti per la fattiva e preziosa collaborazione nella soluzione di una vicenda che ha coinvolto la nostra Repubblica".