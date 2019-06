Calcio Eccellenza, dal Rimini alla Fya Riccione i giovani Stella e Sparaventi. In arrivo anche Albini

Sport

Riccione

17:18 - 19 Giugno 2019

La Fya Riccione si rafforza con tre giocatori del settore giovanile del Rimini.

La Fya Riccione (Eccellenza) ha preso in prestito dal Rimini due giocatori della Berretti di Giordano Cinquetti. Si tratta di Filippo Stella, attaccante classe 2001, e del centrocampista Lorenzo Sparaventi, classe 2001. Il primo, che si è messo in luce segnando un buon numero di gol, sul finire di stagione si è allenato con la prima squadra di Mario Petrone. Un terzo giocatore biancorosso dovrebbe aggregarsi alla formazione della Perla Verde, si tratta delcentrocampista offensivo Filippo Albini, classe 2000, che lui di proprietà del Rimini Calcio e nell'ultima stagione alla Savignanese in serie D dove ha trovato poco spazio.