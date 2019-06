Rimini, un amore lungo 50 anni: all’Hotel Amoha si festeggiano le nozze d’oro

Attualità

Rimini

| 17:00 - 19 Giugno 2019

Guglielmo Birolini e Ornella Melocchi di Urgnano (BG) premiati dall’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini.

Vacanze da nozze d’oro per una coppia di turisti affezionati a Rimini da 50 anni. Guglielmo Birolini e Ornella Melocchi di Urgnano (BG) sono stati premiati martedì 19 giugno dall’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad. Una ricorrenza importante quest’anno perché non solo i coniugi Birolini festeggiano le nozze d’oro con Rimini, ma anche i 50 anni di matrimonio.

Ogni anno, infatti, da quando si sono sposati, il 19 giugno festeggiano il loro matrimonio insieme alla famiglia Baietta dell’Hotel Amoha di Bellariva che da sempre li ospita con affetto. Una storia semplice che, come molte altre, racconta ancora una volta la tradizione di ospitalità della Riviera Romagnola e i legami di amicizia che sa creare.