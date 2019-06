Ginnastica in Festa 2019: venerdì 21 giugno l'apertura alla Fiera di Rimini

Eventi

Rimini

| 16:55 - 19 Giugno 2019

Foto Filippo Tomasi.

Il conto alla rovescia sta per volgere al termine: mancano solamente due giorni al taglio del nastro dell’edizione 2019 di Ginnastica in Festa. Dal 21 al 30 giugno, la Fiera di Rimini ospiterà per 10 giorni la festa della ginnastica con gare, esibizioni mozzafiato e tante attività aperte a tutti all’interno del quartiere fieristico riminese di IEG - Italian Exhibition Group. L'imperdibile evento dedicato al movimento ginnico azzurro sarà anche l’occasione perfetta per festeggiare al meglio i 150 anni della FGI, dopo il grande successo riscosso a Venezia il 1° aprile.

Alla manifestazione, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, saranno tante le stelle presenti: il 21 giugno, all’apertura dell’evento, parteciperà il caporal maggiore dell'Esercito italiano Carlotta Ferlito; il 22 giugno presente Igor Cassina, oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004; il 23 giugno sarà la volta di tre individualiste dei piccoli attrezzi: Alessia Russo, Sofia Maffeis e Sara Rocca; il 24 giugno faranno il loro ingresso nella Fiera di Rimini gli avieri dell'Aeronautica Militare Paolo Principi e Andrea Cingolani; il 25 giugno, grande attesa per l'esibizione del trio di Acrobatica formato da Giorgia Quartana, Alice Azzarello e Sofia Patella; il 26 giugno sarà la giornata della squadra junior di Ginnastica Ritmica, medaglia di bronzo agli ultimi Europei di Baku (Azerbaijan), che si esibirà sulla stessa pedana di altre due individualiste azzurre: Talisa Torretti - medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires - e Nina Corradini; il 27 giugno è prevista invece l’esibizione della squadra di Ginnastica Artistica con Giorgia Villa, le sorelle Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio, Noemi Linari, Martina Maggio e Alessia Federici; il 29 giugno, invece, sarà la campionessa mondiale di Aarhus 2006 e tre volte atleta olimpica Vanessa Ferrari la protagonista della giornata; il 30 giugno si chiude in bellezza con la coppia Campione del Mondo di Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi e le stelle del Trampolino Elastico azzurro Flavio Cannone e Costanza Michelini.

Il cuore pulsante dell’edizione 2019 di “Ginnastica in festa” saranno i Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, insieme a numerose esibizioni di Ginnastica per Tutti e il Galà della Gymnaestrada per la cerimonia di chiusura del 29 giugno.

Previste anche numerose attività messe a disposizione dal settore Salute e Fitness della FGI per il pubblico presente: Functional Training, Kid’s Play Moving, Aequilibrium, Life Long Training ed Energy Fitness Gym. Saranno inoltre allestite un’Area Acrobatica e una zona dedicata alla dimostrazione del Parkour-Gym, mentre la Hall centrale metterà a disposizione un vero e proprio villaggio commerciale con l’Expo Village.

Il biglietto giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma www.vivaticket.it, accessibile anche tramite il sito ufficiale www.ginnasticainfestarimini.it.