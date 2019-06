Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:50 - 19 Giugno 2019

Guantoni da Boxe.

Nonostante la grave perdita di Matteo Scarpellini, consigliere dell'associazione e figlio del maestro Tiziano, la Boxe Santarcangelo conferma la riunione di boxe del 29 giugno, all'Arena parco Clementino. Saranno dieci gli incontri dilettantistici in programma per la serata. "Matteo avrebbe voluto che questa tradizione Santarcangiolese continuasse senza interruzioni, per questo motivo l'associazione ha deciso di continuare, nonostante il lutto", scrive il padre Tiziano.