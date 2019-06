Yoga Day a Riccione, il 21 giugno sessioni collettive per celebrare il solstizio d'estate

Eventi

Riccione

| 16:09 - 19 Giugno 2019

Yoga Day, un giorno intero dedicato alla disciplina di origine orientale.

Venerdì 21 giugno è la data del solstizio d’estate ed è anche la giornata internazionale dello yoga.

Per celebrare le due ricorrenze è in programma in piazzale Ceccarini e al Palazzo del Turismo lo Yoga Day, un giorno intero dedicato alla disciplina di origine orientale praticata da sempre più persone nel mondo.

Lo Yoga Day inizia all’alba (dalle ore 6 alle ore 8 in piazzale Ceccarini) con 108 saluti al sole: nella tradizione yoga il saluto al sole è una sequenza dinamica di posizioni (asanas) benefica per il corpo e per la mente che permette al corpo di lasciarsi andare eliminando stress e tensioni, di migliorare la postura, di ossigenare il sangue e rinforzare il cuore. La tradizione yogica più rigorosa prevede per la pratica mattutina quotidiana 108 ripetizioni della sequenza che celebra la luce che dona la vita.

La giornata prosegue con una sessione dedicata ai più piccoli (dalle ore 9 alle ore 11) adatta per i bambini dai 4 anni in su e si conclude alle 18 con un’ora di Hatha yoga, la pratica più classica della disciplina.

Le lezioni, che sono a ingresso libero e per cui non è necessaria la prenotazione, sono tenute da Renza Bellei, insegnante di Hatha yoga e hanno il patrocinio del Comune di Riccione. Ai partecipanti si consiglia abbigliamento comodo di colore bianco e di portare il proprio tappetino.

Per info: Renza 3403768153- www.loverebelyoga.com - renzabellei@gmail.com