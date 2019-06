Si è spento 'Faustino' Pazzini: Villa Verucchio in lutto per la morte dello storico meccanico

Attualità

VillaVerucchio

| 15:38 - 19 Giugno 2019

Fausto Pazzini, foto per gentile concessione di onoranze funebri 'Para'.

Villa Verucchio piange la scomparsa di Fausto Pazzini, ex meccanico, ma soprattutto una persona amata e apprezzata da tutta la comunità. Conosciuto da tutti come Faustino, è scomparso all'una e mezza di mercoledì notte all'età di 87 anni. Vedovo dopo la scomparsa della moglie Anna, lascia tre figlie (due gemelle) e un vuoto incolmabile nella cittadina. Storico amico del ristoratore Zanni e del barbiere-poeta Geranti, entrambi scomparsi, custodiva la memoria storica di Villa Verucchio. La sua officina, prima in via Marecchiese e poi in via Giuseppe Garibaldi, era conosciuta da tutti, così come la sua grande passione per le biciclette e le motociclette. Dopo essere andato in pensione, lo si incontrava spesso per le vie del paese, amava il suo paese e scambiare chiacchiere con i suoi concittadini. Il funerale sarà celebrato giovedì 20 giugno, alle 15.30, presso la chiesa di Villa Verucchio.