Calcio D, la Savignanese rafforza il pacchetto arretrato con il 33enne Claudio Cola

| 15:10 - 19 Giugno 2019

Il difensore centrale Claudio Cola.



Oltre alle conferme e all'arrivo di Gadda, continua a muoversi il mercato della Savignanese. Il club romagnolo ha ingaggiato il difensore Claudio Cola, classe 1986. Per Claudio, difensore di razza classe 1986 che non ha bisogno di tante presentazioni

potendo vantare un curriculum di assoluto rispetto in categroia, si tratta di un ritorno sulle rive del Rubicone. Nativo di Cesena, Cola è un giocatore di esperienza e affidabilità che, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Savignanese ed essere passato, successivamente al Bologna, ha infatti militato nelle seguenti squadre: Riccione, Forlì, Modena (una presenza in serie B), Santarcangelo (tre stagioni di serie C2 e una di C) , Rimini (ha vinto due campionati, di Eccellenza e serie D), Cesena e San Marino, compagine con cui ha chiuso l'ultima annata (iniziata in bianconero con la maglia del cavalluccio), giocando sempre al massimo.