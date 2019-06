Sorpreso a rubare un televisore: arrestato, perde anche il reddito di cittadinanza

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 14:10 - 19 Giugno 2019

Carabinieri con televisore rubato (foto di repertorio).

Arrestato per il tentato furto di un televisore, un 45enne riminese sarà sottoposto anche ai controlli dell'Inps: qualora fosse beneficiario del reddito di cittadinanza, perderebbe questo beneficio. E' uno dei primi casi in cui scatterebbe questa nuova pena accessoria. Il 45enne è stato condannato a 8 mesi di reclusione, 400 euro di multa e nei suoi confronti è scattato il divieto di dimora a Savignano sul Rubicone, città del tentato furto, consumatosi all'Iper Rubicone. Il 45enne ha tentato di uscire dal centro commerciale con un televisore da 49 pollici dentro il carrello, senza pagare, spacciandolo per un reso. Fermato da una guardia giurata, è scappato, venendo però inseguito e bloccato da una pattuglia dei Carabinieri.