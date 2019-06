Sessanta appuntamenti nell'estate di Verucchio tra sport, concerti e pic nic sotto le stelle

Eventi

Verucchio

| 13:46 - 19 Giugno 2019

Visitatori affollano Verucchio in una sera d'estate.

Dalla Boutique Solidale che ha aperto il calendario venerdì 7 giugno alla Festa dello Sport di fine settembre: l’estate verucchiese si colora di oltre 60 appuntamenti in tre mesi.



Il Comune ha definito il calendario eventi giugno-settembre 2019: 15 le iniziative proposte nel mese di giugno, 23 a luglio (compresi i sei appuntamenti del Verucchio Festival che si apre giovedì 18 con il “ritorno a casa” di Federico Mecozzi) e 19 ad agosto. Per finire a settembre con la tradizionale Fira de Quatorg, il Concerto di Fine Estate e la Festa dello Sport, eventi che anticipano la programmazione autunnale che si apre con la Festa della Storia, una serie di eventi culturali che si terranno dal 5 al 13 ottobre.



Un ricco cartellone in cui trovano spazio incontri con gli autori, visite guidate anche in notturna, ma anche burattini per i più piccini, concerti (quello della Banda Città di Verucchio è in programma domenica 21 luglio in Piazza Battaglini) e pic nic sotto le stelle. Ogni giovedì il Museo e la Rocca “si accendono” grazie a Cortili al tramonto mentre da venerdì 2 e domenica 4 agosto si sale sulla macchina del tempo per le Cene Medievali nella Rocca malatestiana. Venerdì 10 agosto, nella suggestiva cornice del chiostro del Museo ecco Verucchio all’Opera, mentre venerdì 16 e sabato 17 tornano a levarsi i calici per i crocicchi del borgo con i migliori produttori di vino, degustazioni, musica e iniziative varie per Verucchio calici in Vino Veritas. Restando in tema di vino, sabato 27 e domenica 28 luglio lo stadio di Villa Verucchio ospiterà invece l’immancabile Sagra del Sangiovese.



Ma questo non è che un assaggio del calendario consultabile sui siti internet del Comune e della Pro loco e che avrà per appuntamento più prossimo A Cena con Paolo e Francesca, la suggestiva celebrazione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia che vedrà sabato 22 giugno Piazza Malatesta vestirsi di gala con un ristorante raffinato sotto le stelle, tavoli a lume di candele, lampade alle finestre e d’ambientazione, musica dal vivo e un menu di cinque portate e cinque vini aperto da cocktail di benvenuto e chiuso da una degustazione di tipicità locali. Inizio alle 19 con l’anteprima della Sala del Mantello del Museo Civico Archeologico, riallestita con nuove vetrine e nuovi reperti.



“E’ un cartellone pensato per valorizzare e promuovere sempre più le nostre eccellenze grazie a iniziative di qualità, sia per i residenti sia per i turisti. Un calendario che propone serate e momenti di approfondimenti culturali e di svago per tutte le età. Una nuova bella estate verucchiese” commenta con orgoglio il sindaco Stefania Sabba.