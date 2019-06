Bellaria, chiusa con grande successo la Kiklos Summer Cup

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:24 - 19 Giugno 2019

Beach volley in spiaggia a Bellaria.

Domenica 16 giugno si è conclusa la 7° Kiklos Summer Cup powered by Cisalfa Sport, l’ultima manifestazione 2019 del brand Kiklos Young ovvero gli eventi giovanili del reparto Kiklos. Dopo un weekend dedicato al basket, sono stati protagonisti il beach volley, il beach rugby e il calcio. Prima Viserba di Rimini e poi Bellaria Igea Marina hanno ospitato 1.500 sportivi e oltre 60 società da tutta Italia. Differenti discipline riunite sotto il comune denominatore dell’entusiasmo per vivere due weekend di sport e vacanza, la sintesi perfetta per i tornei giovanili di fine stagione.

Le parole di Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos sottolineano il successo di questa manifestazione: “Siamo molto contenti di esserci aperti ad altre discipline sportive ormai da qualche anno e conoscere nuove società, che insieme ad allenatori e famiglie scelgono la Summer Cup come appuntamento fisso prima dell’estate. Il turismo sportivo vive di esperienze e noi lavoriamo per far sì che i nostri eventi siano una bellissima esperienza da vivere e ricordare, per tutte le età”.

I vincitori. Beach Volley: U19 F Dinamo Pallavolo Bellaria RN; U16 M Dinamo Pallavolo Bellaria RN; U16 F Riviera Volley RN; U13 F Volley Santarcangelo RN; U12 Audax Corsico MI; Fipav U19 M Cantagalli-Negri; Fipav U19 F Mennecozzi-Fontemaggi.

Basket: U13 F Ororosa Basket BG; U13 M Gardini Fusignano RA; Gazzelle UP Calderara BO; Esordienti Pala Val Basket BG; Aquilotti Pol. 2000 Cesenatico FC.

Beach Rugby: U16 Rimini Rugby RN; U14 Cinghiali Rugby Milano MI; U12 Rugby Cremona CR.

Calcio: Coppa Mongolfiera Pulcini 2008 Carignano PR; Trofeo Bettanin Pulcini 2009 Il Cervo Collecchio PR.

Gli eventi Kiklos torneranno sulle spiagge di Bellaria Igea Marina dopo le vacanze estive il weekend del 13-15 settembre con il Beach Volley Kiklos 3x3 m/f – 4x4 mix – 2x2 m/f, il torneo di beach volley per adulti.