Attualità

Nazionale

| 11:18 - 19 Giugno 2019

UniCredit ha deciso di dare la possibilità ai propri clienti tra i 1.800 lavoratori di Mercatone Uno, in difficoltà a seguito del fallimento della società proprietaria, di sospendere le rate dei mutui casa per un periodo fino a dodici mesi. La domanda di sospensione, spiega la banca, andrà presentata dai dipendenti interessati in filiale. Il Gruppo "ha voluto mettere in atto questo intervento a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie".