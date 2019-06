Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:07 - 19 Giugno 2019

E' morto il ciclista investito a Santarcangelo alle 20.45 di martedì. Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai soccorritori. Investito in pieno da un suv Kia Sportage in via Andrea Costa è stato poi sbalzato sull'asfalto. Il personale del 118 lo ha portato d'urgenza al Bufalini di Cesena ma purtroppo senza risultato positivo. L'uomo non ce l'ha fatta. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente anche i Carabinieri di Santarcangelo.