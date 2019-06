Calcio Promozione: Sant'Ermete, ingaggiato Mancini rivelazione del girone H con il Granata

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:51 - 19 Giugno 2019

Filippo Mancini neo acquisto del Sant'Ermete.

Colpo del Sant'Ermete che ha ufficializzato l'attaccante Filippo Mancini, classe '98, autore di 14 reti nello scorso campionato di Prima Categoria con il Granata. Proprio la squadra di Cesenatico ha conteso la promozione ai "verdi" allenati da Pazzini. Mancini, cresciuto nel vivaio del Bakia Cesenatico, è un attaccante dalle notevoli qualità tecniche. "E' il colpo che avevamo in mente. Ma per il resto la rosa sarà integrata solo da fuoriquota (e Mancini lo è). Vogliamo dare fiducia ai ragazzi che si sono conquistati la categoria e che hanno qualità umane e tecniche per farla", spiega il presidente Alex Martino.