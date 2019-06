Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, arrivano i fratelli Jari e Fabian Vincenzi

Sport

Poggio Berni

19 Giugno 2019

Da sinistra Fabian Vincenzi e Jari Vincenzi.

Altri due volti nuovi in casa Athletic. Infatti la società di via Costa del Macello annuncia l'arrivo di due fratelli: Jari e Fabian Vincenzi.

Per Jari, classe '95, si tratta di un ritorno in terra bernese dato che ha vestito la maglia della Virtus nella seconda parte della stagione 2016/2017. Caratterizzato da un grande duttilità tattica che lo porta a ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, adattandosi anche come terzino, spicca inoltre per essere brevilineo, veloce, carismatico, garantendo diversi gol grazie alla sua propensione agli inserimenti. Cresciuto nei settori giovanili di Savignanese e Gatteo, esordisce in prima squadra coi giallorosi prima delle esperienze con Poggio e Gambettola.

“Ho scelto l'Athletic in quanto è un ambiente che ho già avuto la fortuna di conoscere in passato. - spiega Jari - In quel periodo mi hanno dato grande fiducia, dopo un momento non positivo per me. Ci siamo lasciati in buonissimi rapporti con tutti e ho un bellissimo ricordo della salvezza ottenuta ai play-out. Oltre a questo è una società seria, organizzata con tanta ambizione”.

Il 24enne atleta romagnolo è motivato e pronto per la nuova avventura: “L'aspetto che mi affascina maggiormente è rappresentato dal rimettermi in gioco in Prima, categoria nella quale ho disputato due stagioni. Inoltre il mister ha saputo trasmettermi fiducia: penso ciò sia molto importante per qualsiasi giocatore. A livello personale, dopo un anno e mezzo in Seconda, cercherò di lottare e disputare il maggior numero di partite e, perché no, sperare di segnare qualche gol (ne ha seganti 17 negli ultimi due campionati n.d.r.). Obiettivi? Raggiungiamo la salvezza il prima possibile e lottiamo su ogni campo per ottenere il massimo risultato. Poi si vedrà”.

Fabian invece, classe '98, è un difensore centrale in grado di esprimersi anche come terzino. Spicca per l'abilità nella marcatura a uomo, nel gioco d'anticipo e per il colpo di testa. Cresciuto nei settori giovanili di Savignanese e Gatteo, lo scorso anno ha vestito la divisa dell'Aurora in Seconda categoria.

“Il Poggio è una società seria, che sta evolvendo bene e nella quale i ragazzi possono crescere e migliorare con serenità e divertimento. - commenta Fabian - E' stimolante la prospettiva di maturare giocando con compagni esperti, magari con lo scopo di imparare da loro i trucchi del mestiere. Spero di riuscire a trovare più spazio possibile in campo”.