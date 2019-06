Scuola, al via la maturità, sui banchi 2787 studenti riminesi

Attualità

Rimini

| 07:28 - 19 Giugno 2019

Cominciano oggi (mercoledì 19 giugno) gli esami di stato del secondo ciclo (la "maturità") per oltre 33mila studenti in tutta l'Emilia Romagna. A Rimini saranno impegnati per la scuola statale 2616 candidati interni e 29 esterni. Per quanto riguarda la scuola paritaria sono 131 i candidati interni e 11 quelli esterni. In totale saranno 2787 gli studenti riminesi impegnati nella maturità, circa l'8% della regione. Saranno 69 le commissioni d'esame coinvolte in provincia di Rimini.

In Italia saranno circa 520mila gli studenti coinvolti tra interni ed esterni. Saranno 13.161 le commissioni d'Esame per 26.188 classi coinvolte.

Due le prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte.

La prima prova di italiano si svolgerà quindi oggi, 19 giugno; la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà invece giovedì 20.