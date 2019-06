Santarcangelo, incidente stradale: ciclista centrato in pieno da un'auto

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:05 - 19 Giugno 2019

Grave incidente stradale nella prima serata di martedì a Santarcangelo. Un'auto ha investito un ciclista facendolo rovinare a terra. E' successo in via Andrea Costa all'altezza del civico 84 intorno alle 20.45. La causa dell'incidente potrebbe essere ricondotta ad un mancato rispetto del semaforo da parte dell'auto. A finire sull'asfalto un 49enne che è stato portato in ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica i Carabinieri e la Municipale.