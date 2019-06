Volley B2 femminile, il Riviera Volley punta sul talento di Alice Ricci per il ruolo di centrale

Sport

Rimini

| 00:05 - 19 Giugno 2019

La nuova centrale del Riviera Volley Alice Ricci: proviene dal BVolley.

Il Riviera Volley ha aggiunto un altro importante tassello alla sua rosa. Si tratta della centrale santarcangiolese Alice Ricci, classe 1998. La sua prima società è stata l'Acerrboli Santarcangelo, poi ha militato nel Bellaria in serie C, quindi nel Cesena in serie B1 (era la terza nel suo ruolo) per poi approdare nell'ultima campionato al Cervia in serie B2. La talentuosa giocatrice arriva al club riminese dal Bellaria in prestito nel quadro di un rinnovato spirito di collaborazione tra le due società: il responsabile del settore giovanile del club riminese Edo Nanni e il nuovo direttore tecnico del BVolley Vittorio Cardone lavorano di concerto per individuare le possibilità migliori per le pallavoliste più giovani. Alice Ricci avrà sicuramente una grande occasione per mostrare il suo valore e continuare a crescere, insieme ad una squadra che un po' alla volta sta prendendo forma.