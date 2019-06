Rimini Calcio, nel settore giovanile torna mister Loris Bonesso. Ritiro a Sant'Agata dal 21 luglio al 4 agosto

Sport

Rimini

| 20:55 - 18 Giugno 2019

Loris Bonesso (a destra) al fianco di Elvio Selighini ai tempi della serie B.

Tutto tace in casa del Rimini Calcio. Ma qualche notizia c'è anche se ancora non ufficiale. Direttamente dall'Hotel Falcon di Sant'Agata Feltria, ad esempio, arriva la conferma della sede del ritiro biancorosso. Come annunciato, sarà ancora la località della Valmarecchia ad ospitare la preparazione estiva della squadra riminese da domenica 21 luglio a domenica 4 agosto. Ancora da definire il quadro delle amichevoli.

STAFF TECNICO Attese novità per quanto riguarda lo staff tecnico. Mario Petrone ha chiesto un suo collaboratore di fiducia e nuovo dovrebbe essere anche il preparatore dei portieri: al posto di Luciano Agudo Ballestero in pole position c'è Andrea Spinelli, 48 anni, nell'ultima stagione al Forlì al fianco di Nicola Campedelli, e prima al Ravenna per due stagioni con mister Mauro Antonioli (promozione dalla serie D alla C e salvezza in C) e alla Ribelle, al San Marino, al Bellaria e al Cesenatico. Nel suo curriculum anche una esperienza all'estero con l'Olhanense (serie A portoghese), il club allora gestito da Igor Campedelli con Galderisi allenatore.

MERCATO Martedì il ds Sandro Cangini è stato a Milano, in agenda una serie fitta di incontri con una decina di società dalla A alla C e i procuratori di alcuni dei 14 giocatori sotto contratto che il club biancorosso vuole cercare in gran parte di liberare per meglio muoversi sul mercato sotto le direttive di Petrone. Un lavoro difficile. Di nomi in particolare non ne circolano, almeno per ora.

SETTORE GIOVANILE Infine una notizia importante per il settore giovanile curato da Aldo Righini. Il tam tam di mercato dà per probabile il ritorno al Rimini di Loris Bonesso, già nello staff delle giovanili ai tempi della Cocif e poi al fianco di Elvio Selighini alla guida del Rimini in serie B. Bonesso, in questa stagione al Santarcangelo, vanta una lunga esperienza nei giovani avendo lavorato anche a Bellaria, Cesena e nel settore tecnico della Federcalcio sammarinese. Dovrebbe prendere il posto di Manuel Amati nella Under 16.

LE ALTRE Mister Marco Martini torna nel suo ruolo di vice allenatore. Sarà il collaboratore di Cristiano Scazzola all'Alessandria. Il Modena, che confida nel ripescaggio, ha scelto come direttore sportivo Fabrizio Salvatori e come guida tecnica Mauro Zironelli nell'ultima stagione alla seconda squadra della Juventus. Al Sud Tirol per la panchina in pole c'è Stefano Vecchi dopo che Michele Marcolini si è promesso al Chievo.

Stefano Ferri