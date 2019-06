Basket RBR, già vendute 117 tessere. Fino al 30 giugno prezzi scontati, ma solo per i primi 200

Sport

Rimini

| 19:36 - 18 Giugno 2019

Albergatore Pro il giorno della promozione in serie B.

Sono 117 le tessere vendute da RBR al termine del secondo giorno della prima parte della campagna abbonamenti: 80 i posti non numerati, 37 i numerati. Una risposta molto forte da parte della città. I primi 200 potranno avere l'abbonamento ad un prezzo vantaggiosissimo se acquisteranno la tessera entro il 30 giugno. Ogni abbonamento sarà valido per 14 partite di regular season. Durante l' RBR DAY non saranno validi nè abbonamenti, nè omaggi. Fino al 24 giugno c'è la prelazione dei posti numerati. Per abbonarsi ci si può recare in sede (c/o Palasport Flaminio) dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 (tel. 3358290791). Il sabato dalle 9 alle 12 presso Big Rocket (c/o Gros Rimini) (tel 3663474793).

I PREZZI



POSTO NON NUMERATO

Fino al 30/06 euro 50 (risparmi 48,00 rispetto all'acquisto di ticket per tutta la stagione) dal 01/09 (giorno di apertura ufficiale della campagna abb.) euro 70. (risparmio di 28 euro).



POLTRONCINE NUMERATE (BIANCHE)

Fino al 30/06 euro 100 ( risparmi 68 euro)

dall' 01/09 euro 120 (risparmio 48 euro)



POLTRONCINE NUMERATE (BIANCHE) RIDOTTO FINO A 15 ANNI

fino al 30/06 euro 50 (risparmi 34 euro)

dal 01/09 euro 60 (risparmi 24 euro)



PARTERRE (POLTRONE GIALLE)

Fino al 30/06 euro 250

dal 01/09 euro 300

MERCATO Sono il pivot Tommy Rinaldi e l'ala Nicholas Crow i due primi obiettivi di mercato di RBR. Tra domanda e offerta, a quanto pare, al momento c'è però una forte differenza per cui il discorso sarà ripreso più avanti. Ora la società è concentrata sulla definizione dello staff tecnico, su una serie di valutazioni che riguardano gli over (Pesaresi e Bianchi non hanno il contratto) e gli under: il pacchetto da ruotare nei dodici sarà formato da Ramilli, Moffa, Vandi, Guziur, Chiari e Colombo. Al momento non sono previsti volti nuovi.