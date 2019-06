Calcio sammarinese: La Fiorita, confermato Damiano Tommasi per l'Europa League

Sport

Repubblica San Marino

| 16:59 - 18 Giugno 2019

Damiano Tommasi (foto FSGC).

Una conferma e un arrivo per La Fiorita in vista della partecipazione ai preliminari di Europa League. La conferma è quella di Damiano Tommasi, ormai un habitué delle avventure europee dei gialloblù, ai quali è legato ininterrottamente dal 2015. Per Tommasi anche una rete, quella segnata contro il Vaduz proprio nel 2015.

La novità è invece Matteo Bonavitacola,centrocampista classe ’89, con una lunga militanza tra Serie D, Eccellenza e Promozione.

Domani è fissata la scadenza per la presentazione della lista Uef e non è escluso che il direttore sportivo Gian Luca Bollini possa piazzare un ulteriore colpo.