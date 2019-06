A Rimini il laboratorio gratuito di piadina dedicato ai più piccoli

Eventi

18 Giugno 2019

A scuola da Bio.

“La prima piadina non si scorda mai”. Giovedì 20 giugno, a partire dalle 18, il primo appuntamento con “A scuola da Bio”: laboratorio di piadina, per imparare ad impastare e a fare la “prima” piadina con ingredienti tutti biologici. L’evento è organizzato in occasione della Festa della Cucina organizzata TerraeSole in programma fino al 22 giugno, Giovedì 20 c'è il primo appuntamento con A Scuola da Bio: il laboratorio di piadina dedicato ai più piccoli. Il laboratorio è gratuito.



A scuola da Bio nasce dall’esperienza di Terra e Sole e si rivolge ai più piccoli, per accompagnarli a scoprire i segreti di un’alimentazione e stili di vita sani ed equilibrati, con iniziative specifiche che coinvolgono le scuole, laboratori e iniziative ludiche.

Il laboratorio di piadina si terrà al TerraeSole di Rimini in via Bramante n.7. Sono aperte le iscrizioni al corso, per prenotarsi chiamare il 329/4325244.

A scuola da Bio è uno degli eventi in programma per la prima “Festa della Cucina TerraeSole” QUI tutte le info e il programma. La cucina di Terra e sole cresce: una “brigata” di cucina composta dagli chef Marco Godino e Mattia Monaldini, dal pasticcere Francesco Alessandris e da Susanna Campagna: tutti attivi nella cucina bio da anni.