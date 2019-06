Calcio 1a Cat: Novafeltria, arrivano il portiere Batani e l'attaccante Di Filippo

Sport

Novafeltria

| 09:31 - 19 Giugno 2019

Da sinistra il portiere Batani e l'attaccante Di Filippo, neo acquisti del Novafeltria.

Due nuovi acquisti per il Novafeltria Calcio del presidente Thomas Grazia. A difendere i pali della porta gialloblu sarà Lorenzo Batani, 24 anni, fortemente volutato dal tecnico Mugellesi che lo ha allenato nello Spontricciolo. Batani nella scorsa stagione ha iniziato in Promozione, nel Morciano, per poi trasferirsi in 2a Categoria al San Lorenzo. Nel 2017-18 con il Vis Misano aveva vinto il playoff di Prima Cat. Girone H a spese proprio del Novafeltria, dando prova anche in quella partita delle sue grandi reattività e agilità. In attacco è ufficiale il classe 1996 Alessandro Di Filippo, originario di Pietracuta. Di Filippo, impiegabile sia come esterno che come attaccante centrale, è il partner ideale per un bomber letale come Muratori. Giocherà per la prima volta in un campionato di Prima Categoria: in carriera infatti, dopo la militanza nei settori giovanili di Cesena, San Marino e Santarcangelo, nonché un provino al Perugia (ai tempi della B), ha vestito le maglie della Savignanese e del Bellaria in Eccellenza, del Tropical Coriano e del Cattolica in Promozione, per poi accasarsi al Murata nel campionato sammarinese. (r.g.)