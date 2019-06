Sport

Rimini

| 14:07 - 18 Giugno 2019

Il nuovo allenatore del Classe Mirco Giorgi con il direttore sportivo Guardigli.





Il Classe comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2018/19 al tecnico Mirco Giorgi. Dopo le esperienze con Meldola, Sampierana, Cattolica con cui ha vinto il campionato di Promozione e FYA Riccione (esonero) per Giorgi arriva così la panchina del Classe per il prossimo campionato di Eccellenza.

La società ravennate ringrazia l'ex mister Andrea Orecchia per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà, la correttezza e le doti umane dimostrate.