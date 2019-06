La biblioteca si sposta in spiaggia a Riccione, con laboratori e letture animate

Eventi

| 13:49 - 18 Giugno 2019

Storia e Storie in spiaggia a Riccione.

Per la quinta estate consecutiva e a grande richiesta la biblioteca comunale di Riccione e il Museo del Territorio si trasferiscono in spiaggia con le letture animate e i laboratori archeologici dedicati ai bambini. A partire da martedì 2 luglio avrà inizio il tour estivo Storia e Storie in spiaggia che porterà fiabe, letture animate, laboratori didattici e libri in prestito direttamente sotto l’ombrellone.

“Siamo molto soddisfatti di questa esperienza e la riproponiamo con entusiasmo – commenta l’assessore Alessandra Battarra. Ad ogni edizione aumenta il numero dei bambini che partecipano e dei genitori soddisfatti delle attività. Si tratta di un’ulteriore occasione per portare i servizi bibliotecari e museali fuori dai classici contenitori e di avvicinare il più ampio pubblico possibile sia per farli conoscere sia per accompagnare al piacere della lettura e alla conoscenza della storia del mondo. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori di spiaggia sempre così disponibili ad ospitare l’iniziativa”.

Le letture saranno affidate alle lettrici volontarie della biblioteca, mentre i laboratori creativi saranno a cura del personale del Museo del territorio.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera e non occorre prenotazione. Le letture animate (ogni mercoledì alle ore 17,30) si rivolgono a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, mentre i laboratori storico-didattici (ogni martedì alle ore 10) sono adatti anche ai più grandi, dai 5 ai 13 anni.



PROGRAMMA



Letture animate: età consigliata 3-9 anni

ogni mercoledì ore 17,30

mercoledì 3 luglio, bagni 108

mercoledì 10 luglio, bagni 130

mercoledì 17 luglio, bagni 136

mercoledì 24 luglio, bagni 35

mercoledì 31 luglio, bagni 42

mercoledì 7 agosto, bagni 147

mercoledì 21 agosto, bagni 86

mercoledì 28 agosto, bagni 107



Letture e laboratori archeologici: età consigliata 5-13 anni

ogni martedì ore 10

Martedì 2 luglio, bagni 31

Martedì 9 luglio, bagni 135

Martedì 16 luglio, bagni 27

Martedì 23 luglio, bagni 82

Martedì 30 luglio, bagni 109

Martedì 6 agosto, bagni 38

Martedì 20 agosto, bagni 125

Martedì 27 agosto, bagni 98