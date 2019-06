Igles Corelli, Roberto Rinaldini e Gino Fabbri ai fornelli per la cena di beneficenza di San Patrignano

Eventi

Prima avversari in campo e poi complici ai fornelli per la seconda charity dinner 2019. Doppio impegno il 22 giugno per i ragazzi di San Patrignano e lo chef Igles Corelli assieme ai pastrychef Gino Fabbri e Roberto Rinaldini. Se alle 17.00 infatti i giovani della comunità sfideranno in un match di calcio l’Athletichef, la squadra che unisce noti chef e pasticceri fra cui i tre citati, poi uniranno le forze per dar vita ad una cena stellata a cui potranno partecipare tanti ospiti esterni alla comunità.



Una serata che per i visitatori potrà essere un modo speciale per vivere e scoprire una realtà unica, sostenendo al tempo stesso le sue attività. La giornata, fortemente voluta da Athletichef e da Mary’s Kitchen, vuole essere una festa che gli chef dedicheranno alle ragazze e ai ragazzi in percorso, che inizierà con il pranzo assieme in salone, la partita e infine la charity dinner, unico momento che sarà aperto al pubblico esterno.

La conduzione dell’intera giornata, suddivisa in tre momenti speciali quali la presentazione delle squadre in Auditorium, la sfida sportiva in campo ed infine la charity dinner per la raccolta fondi, sarà a cura del noto presentatore televisivo Anthony Peth (Gustibus La7).

“Sarà una giornata unica per la comunità – sottolinea Piero Prenna, presidente della comunità – Ringrazio personalmente Corelli, Rinaldini e Fabbri per la voglia di mettersi a disposizione dei ragazzi di San Patrignano, di divertirsi e di condividere con loro l’impegno in cucina per dar vita ad una serata che vuole essere da ricordare”.

“Sono onorata di come tutto il Team abbia subito aderito a questo progetto che sicuramente resterà nei cuori di tutti noi - dichiara Mariagrazia Soncini, presidente di Athletichef— Il cibo e lo sport come forma di rinascita, di condivisione e di unione. Ringrazio il nostro portiere/ pasticcere Roberto Rinaldini per averci dato questa grande opportunità di conoscere da vicino la realtà della comunità San Patrignano e, con loro e per loro, poter dare il nostro nobile contributo... #NoiConVoi, con emozione e cuore”.

“È con grande piacere ed entusiasmo che sabato 22 giugno alle 20.30 ci troveremo tutti insieme per una serata indimenticabile! – dice lo chef pluristellato Igles Corelli, nonché capitano di Athletichef- Una serata in cui, assieme ad altri due grandi amici colleghi chef, ci uniremo per far sì che non sia una cena .... ma la cena! Dove tutti i ragazzi della comunità di San Patrignano con tutti noi potranno vivere momenti di vera energia e amicizia. È un momento importante per me, un momento d'incontro per sostenere una causa che mi è sempre stata a cuore e dove avrò la possibilità di mettermi in gioco ...cucinando per i ragazzi e giocando nella squadra degli chef...e credo che questa sia una vera partecipazione circolare! E tutto ciò sarà fantastico!”.

“In qualità di allenatore di Athletichef sono felicissimo di ritrovare la squadra qui a San Patrignano – afferma il grande Maestro pasticcere Gino Fabbri – per questa splendida e magnifica iniziativa. La mission di Athletichef è una ricetta vincente: molta dolcezza, tanta amicizia e una valanga di solidarietà e non esiste nessun segreto, solamente la voglia di partecipare per fare del bene”.

“Lo sport e il cibo uniscono. Questo è uno dei motivi che rendono speciale questa iniziativa – dichiara il grande pastrychef Roberto Rinaldini e super portiere di Athletichef - che mi vede coinvolto da entrambe le parti. Solidarietà legata a condivisione e allo stare insieme, perché uniti si vince sempre.”

Costo cena: 85 euro a persona, sconto per i gruppi di minimo 6 persone, 30 euro i ragazzi da 13 a 18 anni, gratis i bambini fino a 12 anni.