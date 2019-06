Il Maestro riminese Alberto Cappiello al Teatro Nazionale di San Salvador

Attualità

Rimini

| 11:29 - 18 Giugno 2019

Il Maestro Alberto Cappiello.

Grande attesa per il “concerto del secolo”. Mercoledì 19 giugno, Alberto Cappiello, famoso cornista italiano si esibirà nel Teatro Nazionale di San Salvador (alle 18,30 ora di San Salvador, 10,30 in Italia), eseguendo il Concerto n. 2 di Richard Strauss sotto la Direzione del Maestro German Caceres. Il Maestro Cappiello chiude così una lunga tournèe primaverile durante la quale si è esibito con l'Orchestra Sinfonica di Buenos Aires l'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo e le Orchestre da Camera di Kiev e Mosca. Una conclusione in grande stile questa per il famoso Maestro riminese che chiude così un'esperienza ricca di soddisfazioni sua personali che professionali.

Bio Alberto Cappiello, Rimini (classe 1969)

Cornista di fama internazionale, diplomatosi col massimo dei voti al Conservatorio Rossini di Pesaro e successivamente alla Musik Hochshule di Dresden in Germania. Ha collaborato con le migliori orchestre italiane: Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra Rai, per poi iniziate una brillante carriera da Solista, che lo ha portato a esibirsi con Armenia Nacional Chamber Orchestra, Korea Symphony Orchestra, Orchestra Virtuosi Lviv e Festival Bielorusian Orchestra. Ultimamente è stato invitato dal Ministero della Cultura del Venezuela, a suonare con l'Orchestra di San Cristobal.