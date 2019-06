Frontale tra due auto, grave incidente stradale a Vecciano di Coriano

Cronaca

Coriano

09:40 - 18 Giugno 2019

Polizia locale sul luogo dell'incidente.

Grave incidente stradale martedì mattina poco dopo le 8 a Vecciano di Coriano. Due auto, per cause ancora al vaglio, si sono scontrate frontalmente e una è finita in un fosso. Tre i feriti: un 34enne è stato portato al Bufalini di Cesena in elisoccorso. Una 19enne in condizioni serie è stata portata in ospedale a Rimini così come un 21enne che ha riportato ferite lievi. Sul posto per i rilievi e i soccorsi 2 ambulanze, un'automedica, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Polstrada e i Carabinieri.

La circolazione stradale è parzialmente interrotta con deviazione in via Pian della Pieve direzione San Marino.