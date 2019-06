Rimini, sfasciano l'ingresso a sassate, rubano la cassa e scappano

Cronaca

Rimini

| 07:44 - 18 Giugno 2019

Ignoti ladri hanno fatto una spaccata in un bar in pieno centro storico a Rimini. I fatti, come riporta la stampa locale, sono accaduti di notte e hanno riguardato il Bar Rebus di via Mentana. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi hanno preso a sassate la vetrata all'ingresso e, una volta dentro, hanno sradicato la cassa e sono scappati. All'interno del registratore circa 150 euro ma ancora da quantificare sono i danni materiali alla struttura. Non è la prima volta che il bar viene visitato da ignoti nonostante si trovi in pieno centro, con l'allarme e videocamere di controllo.