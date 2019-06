Misano, bimba scivola in piscina e rischia di annegare

Cronaca

Misano Adriatico

| 07:40 - 18 Giugno 2019

Foto di repertorio.

Una bambina di 4 anni ha rischiato grosso domenica pomeriggio in un camping a Misano. La piccola, come riporta il Corriere Romagna, stava giocando vicino alla piscina della struttura quando è stata vista da un signore a faccia in giù nell'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi: alla piccola è stata praticata la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. Successivamente è stata portata in ospedale a Rimini dove, dopo una notte di osservazione e controllo, è stata dimessa fortunatamente senza alcun problema. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Misano, sarebbe tutto accaduto in pochi attimi nei quali la piccola è sfuggita al controllo dei genitori.