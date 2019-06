Turiste vittime di tentato stupro, a salvarle un ragazzo africano

Cronaca

Rimini

| 17:41 - 17 Giugno 2019

Auto Carabinieri (foto di repertorio).

L'uomo che ha salvato le due turiste tedesche, di 24 e 25 anni, aggredite sessualmente da un 37enne romeno, sarebbe un ragazzo di origine africana, sentito come testimone oculare dai carabinieri. Il romeno è stato arrestato su ordine del sostituto procuratore Davide Ercolani e si trova nel carcere dei Casetti per tentata violenza sessuale e lesioni. La Procura ha quindi disposto che le due turiste tedesche, una volta dimesse dell'Ospedale dove stanno seguendo il protocollo in caso di sospetti stupri, vengano ascoltate alla presenza di interprete e psicologo.