Due notti di lavoro in via Mazzini a Cattolica per rifare l'asfalto

Attualità Cattolica | 17:25 - 17 Giugno 2019 Asfaltatura strada (foto di repertorio). Continuano gli interventi sulle arterie cittadine di Cattolica. Dalle 20 di lunedì 17 giugno si darà avvio all'allestimento del cantiere per la riqualificazione del manto stradale di via Mazzini. Si tratta di un intervento ulteriore effettuato nell'ambito dell'Accordo Quadro. Gli operai della ditta “Pesaresi Giuseppe spa” saranno al lavoro per due notti, questo consentirà di evitare qualsiasi tipo di disagio alla circolazione nella giornata di domani. Durante il periodo necessario al rifacimento delle singole corsie di marcia verrà consentito il transito veicolare attraverso l'istituzione del senso unico alternato.