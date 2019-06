Pattinaggio acrobatico, il titano Davide Giannoni secondo assoluto nel Grab Contest di Roma

Sport

Repubblica San Marino

| 16:33 - 17 Giugno 2019

Davide Giannoni in azione.





Davide Giannoni torna prepotentemente ai vertici del pattinaggio internazionale. Al GRAB CONTEST di Roma, il pattinatore sammarinese si è classificato al 2° posto assoluto nella categoria Vert alle spalle del fortissimo bulgaro Pavel Mitrenga ed ha conquistato il 5° posto in Mini Rampa. La gara era valevole per il Campionato Europeo e Giannoni è volato così ai primi posti in classifica generale.

"E' stata l’ultima gara prima del Mondiale – commenta Davide - Sono felice per il risultato ma speravo di pattinare meglio. Devo mettere ancora a punto qualche dettaglio in vista del Mondiale. Nelle prossime settimane avrò tempo di affinare un po’ tutto. A Roma era presente anche mio figlio Diego, di 3 anni, che è stato a bordo pista ad urlare per tutto il tempo. È stata un’emozione in più”.

Davide Giannoni, in attesa di partecipare ai Mondiali, ha ricevuto una bellissima notizia dalla Federazione Sammarinese Roller Sports. La Federazione Italiana Roller Sport lo ha nominato, per il prossimo biennio, membro del SIRI settore Roller Freestyle.

“Nel SIRI ci sono i maestri che insegnano ai futuri insegnanti. Per rendere l’idea, sarò un po’ come un professore universitario del mio sport”.

D’altra parte, chi meglio di Davide Giannoni? È da oltre 20 anni il numero 1 in Italia nella sua disciplina sportiva ed ai vertici in ambito internazionale.