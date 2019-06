Sport

Repubblica San Marino

| 16:26 - 17 Giugno 2019

Da sinistra Massimo Mancini (allenatore) e Alessandro Guerra (vice-allenatore).





La Juvenes / Dogana comunica di aver trovato l’accordo anche per la prossima stagione con il tecnico Massimo Mancini. Confermato anche il suo vice Alessandro Guerra. Novità invece per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo: si tratta di Aurelio Tosi, già ds di Igea Marina e Sant’Ermete e da giocartore ex Rimini Calcio. Resta nello staff anche Giordo Bagli con il ruolo di team manager.