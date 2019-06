Lorenzo Lunadei e Jodypinge presentano "Artisti", il libro del festival internazionale appena concluso

Attualità

Pennabilli

| 16:25 - 17 Giugno 2019

La copertina del libro di Artisti in Piazza disegnata da Jodypinge.

"Artisti in Piazza" è diventato un libro. Il famoso Festival internazionale di arti performative è stato fonte d’ispirazione per "Artisti", l'opera a firma di Lorenzo Lunadei con la copertina di Jodypinge uscito nei giorni della manifestazione appena conclusa e presentato domenica mattina nell'ambito della manifestazione a Pennabilli.



Si tratta di una raccolta di 12 brevi racconti dedicate alla figura dell’artista nelle sue varie forme. I racconti narrano situazioni legate all’atmosfera circense, all’arte di strada, ad una vita spesso scollegata da radici e legami stabili che si nutre di sogni e speranze,

seguendo i mesi dell’anno in una cronologia fuori dal tempo, ma immersa nell’attualità.



Lorenzo Lunadei è già autore di due romanzi: "Sotto il sole dell’Arizona" scritto in collaborazione con lo sceneggiatore Marcello Bondi e ristampato di recente dalla casa editrice Libereria con copertina di Riccardo Rubegni, e "Una storia quasi d’amore" in uscita per l’estate, edito da L’Erudita con copertina dell’illustratrice Isabella Bersellini.



Il libro puà essere ordinato tramite Ilmiolibro, IBS, Fetrinelli e Amazon.