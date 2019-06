Attualità

Rimini

| 16:21 - 17 Giugno 2019

Lo scooter abbandonato tra i bidoni.

Uno scooter abbandonato in viale Zurigo, tra i cassonetti della spazzatura. Il mezzo, privo di targa, potrebbe essere stato oggetto di un furto, o forse potrebbe essere stato abbandonato dal proprietario. Lo segnala un nostro lettore residente in zona. "Da domenica c'è questo scooter buttato tra i rifiuti, ma non solo, c'è anche un'automobile parcheggiata e abbandonata da oltre 2 mesi", scrive il nostro lettore.